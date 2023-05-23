Пушилин рассказал, как будет называться освобожденный Артемовск Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин во вторник, 23 мая, записал видеообращение, в котором поставил точку в вопросе о том, как правильно называть Артемовск. Он напомнил, что по закону республики именно такое наименование является официальным.

Пушилин уточнил, что Бахмут является названием из Российской империи, а во времена СССР города именовали Артемовском.

«Таким мы его и помним», - пояснил врио главы ДНР.

Он также сообщил, что в республике действует указ, согласно которому все названия городов и районов в ДНР возвращаются к 11 мая 2014 года. В этот день была провозглашена ДНР.

«Поэтому это Артемовск, и точка», - резюмировал глава региона.

Об освобождении Артемовска в субботу, 20 мая, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве уточнили, что операция была завершена в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, а также авиации группировки «Юг». Российских военнослужащих с освобождением города поздравил президент России Владимир Путин.

О том, что будет после освобождения Артемовска и какую новую тактику применяет Россия, ранее писал сайт KP.RU.

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