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НовостиПолитика23 мая 2023 11:52

Пушилин рассказал, как будет называться освобожденный Артемовск

Пушилин заявил, что Артемовск сохранит свое советское название
Екатерина КОСОБОКОВА
Пушилин рассказал, как будет называться освобожденный Артемовск

Пушилин рассказал, как будет называться освобожденный Артемовск

Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин во вторник, 23 мая, записал видеообращение, в котором поставил точку в вопросе о том, как правильно называть Артемовск. Он напомнил, что по закону республики именно такое наименование является официальным.

Пушилин уточнил, что Бахмут является названием из Российской империи, а во времена СССР города именовали Артемовском.

«Таким мы его и помним», - пояснил врио главы ДНР.

Он также сообщил, что в республике действует указ, согласно которому все названия городов и районов в ДНР возвращаются к 11 мая 2014 года. В этот день была провозглашена ДНР.

«Поэтому это Артемовск, и точка», - резюмировал глава региона.

Об освобождении Артемовска в субботу, 20 мая, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве уточнили, что операция была завершена в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, а также авиации группировки «Юг». Российских военнослужащих с освобождением города поздравил президент России Владимир Путин.

О том, что будет после освобождения Артемовска и какую новую тактику применяет Россия, ранее писал сайт KP.RU.

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