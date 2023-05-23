Госдума РФ приняла закон об основаниях для признания загранпаспортов недействительными Фото: Shutterstock

Государственная дума РФ приняла закон, закрепляющий основания для признания недействительными российских загранпаспартов. Перечень оснований предлагается внести в закон “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”.

Согласно новому закону, загранпаспорт может быть признан недействительным в силу утраты, изменения данных владельца, его смерти и при истечении срока действия документа. Также паспорт может быть признан недействительным если его владелец без уважительной причины не передал его на хранение в случае ограничения права гражданина на выезд из страны.

Ранее государственная дума РФ приняла закон, который вводит специальные штрафы за несоблюдение норм обращения с животными, повлекшие вред жизни, а также здоровья граждан. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли в декабре 2021 года по инициативе депутатов Владимира Бурматова и Павла Крашенинникова.