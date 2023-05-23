Около 100 человек вывезены и двух сел Белгородской области из-за проникновения украинских диверсантов Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Из сел Глотовка и Козинка Белгородской области были вывезены около 100 человек в связи с проникновением украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа.

«Со вчерашнего вечера наша оперативная группа вывозила мирных жителей из Глотово и Козинки. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети», – написал в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как отметил глава региона, у одной из эвакуированных диагностированы осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости.

Напомним, днем ранее, 22 мая, глава Белгородской области заявил о группе украинских диверсантов, пробравшейся на территорию Грайворонского округа. Во вторник, 23 мая, Минобороны РФ заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали Белгородскую область.

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