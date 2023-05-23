МИД Франции заявил о готовности договориться с Украиной о гарантиях безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция готова согласовать с Украиной договоренности о предоставлении гарантий безопасности в долгосрочной перспективе. Такое заявление во вторник, 23 мая, сделало министерство иностранных дел европейской республики.

В ведомстве отметили, что Франция вместе с рядом стран-партнеров думает на тем, как лучше всего поддержать Украину в будущем и во всех сферах.

«Франция готова согласовать с Украиной договоренности о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию в будущем», - подчеркнули в министерстве иностранных дел Франции.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal сообщило, что США могут выступить главным гарантом безопасности Украины при участии стран военного блока НАТО. При этом в данное соглашение могут войти также Британия, Германия и Франция. Кроме того, в статье отметили, что ряд чиновников в Европе согласны с планом обеспечения безопасности Украины основанного на двусторонних заверениях.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу следует заключить соглашение о безопасности с Россией. По мнению Орбана, Брюссель хочет создать «соединенные штаты Европы», в то время как некоторые члены ЕС выступают за расширение национальных компетенций стран сообщества.

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