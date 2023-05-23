Губернатор Белгородской области Гладков опроверг данные о заходе новой группы диверсантов в регион Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что в регион проникла новая группа украинских диверсантов. Он подчеркнул, что такие данные не подтверждают в силовых структурах.

Гладков рассказал, что во вторник, 23 мая, в нескольких селах области был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Однако в результате произошедшего никто из людей не пострадал. Глава региона также сказал, что жилые дома и другие здания не получили разрушений.

«Некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в области продолжают работать военнослужащие.

Напомним, в понедельник, 22 мая, украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, на что оперативно отреагировали российские военные совместно с погранслужбой. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе, о теракте.

Следственный комитет подчеркнул, что жилые дома и административные здания в Грайворонском округе подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. Из-за него, по последним данным Гладкова, пострадали 12 мирных жителей.

Во вторник, 23 мая, Минобороны РФ заявило, что украинские националистические формирования были заблокированы и разгромлены. ВС РФ уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали Белгородскую область.

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