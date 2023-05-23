Песков допустил, что Путин на совещании с Совбезом РФ поднимет тему атаки украинских диверсантов на Белгородскую область Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на регулярном совещании с членами Совета безопасности РФ может поднять тему атаки украинских диверсантов на Белгородскую область, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как правило, во время оперативных совещаний производится обмен мнениями по текущим вопросам. Конечно, это чрезвычайно важно. Так или иначе, можно предположить, что как-то его затронут», – сказал пресс-секретарь президента в беседе с ТАСС.

Совещание пройдет в пятницу, 26 мая.

Напомним, днем ранее, 22 мая, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о группе украинских диверсантов, пробравшейся на территорию Грайворонского округа. Во вторник, 23 мая, Минобороны РФ заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали Белгородскую область.

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