Командир ВСУ получил пожизненный срок за минирование акватории Азовского моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы командира 91-го отдельного подвижного отряда заграждения войсковой части А0563 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслава Харитоненко, признав его виновным в минировании акватории Азовского моря. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры (ГВП) и Следственного комитета (СК) РФ.

В результате минирования акватории погибли трое взрослых мирных жителей, а также один ребенок. Следствие предъявило украинскому командиру обвинение в убийстве четырех человек, совершенном общеопасным способом организованной группой.

Кроме того, Харитоненко обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением, а также применении запрещенных средств и методов.

Следователи сообщают, что в феврале прошлого года украинский командир и его подчиненные заминировали примерно 45 километров прибрежной полосы, а также примыкающей к ней акватории Азовского моря около Мариуполя. В конце февраля 2022 года на одной из мин подорвалась гражданская лодка с двумя рыбаками, а 3 июня того же года из-за подрыва мины погибли женщина и ее внучка.

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