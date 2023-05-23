В Сочи обсудили особенности реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья

Участники форума поделились опытом реабилитации особенных детей. Фото: Юлия КЕКОВА

Выполнять сложные акробатические трюки и выступать на сцене перед большой публикой – мечта многих. Однако отважиться на такое и побороть свои страхи может далеко не каждый, особенно если речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья. Именно поэтому им крайне важна поддержка общества и дополнительные меры социализации.

Площадка «Сочинского государственного цирка» 20 мая объединила десятки различных экспертов на организованном «Росгосцирком» Первом Всероссийском форуме специалистов в сфере реабилитации и абилитации детей-инвалидов «Формы и методы социокультурной реабилитации. Цирковое искусство как новое слово в инклюзии». Среди спикеров – врачи, педагоги, соцработники. Каждый из них за годы работы уже внес значимый вклад в жизни тысяч семей с детьми, имеющими проблемы со здоровьем.

Речь, прежде всего, идет о таких диагнозах, как ДЦП, аутизм, глухота, синдром Дауна, нарушения опорно-двигательного аппарата, синдром бабочки и прочих. Работать с детьми при таких заболеваниях – большой труд, но при правильном подходе к ребенку и регулярных занятиях результат восхищает.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья цирковому искусству дает поразительные результаты Фото: Юлия КЕКОВА

Для физического развития и улучшения психоэмоционального здоровья эксперты используют различные практики. Среди них гончарное дело, иппотерапия, музыкальная терапия, танцы и рисование. Однако мало кто знает о поразительной эффективности занятий цирковым искусством.

Его особенность заключается в том, что в процессе обучения трюкам у детей происходит значительный рывок в развитии. К тому же цирк позволяет в полной мере раскрыть таланты ребят, учит их принимать себя и окружающих, дружить, проявлять терпение, приучает к работе в команде и позволяет воплотить в жизнь свои творческие замыслы.

Как отметил руководитель АНО «Центр содействия развитию цирков «Цирковой манеж» Анатолий Ганин, сейчас цирк вышел на новый уровень, он перестал быть только развлечением. Теперь цирковое искусство – это патриотическое воспитание молодежи, средство реабилитации и особая среда, которая доступна каждому, считает он.

В свою очередь директор «Сочинского государственного цирка» Наталья Шульга отметила, что для детей особое наслаждение – выступать на сцене. Учиться жонглировать и крутить обруч иногда бывает тяжело, но это только закаляет их.

Однако цирковое направление для детей с особенностями, как уточнила первый заместитель гендиректора «Росгосцирка» Татьяна Бушкова, было актуально давно. В России уже есть десятки цирковых студий, которые работают с детьми с инвалидностью. Многие из этих организаций приехали в Сочи на фестиваль «Обыкновенное чудо необыкновенных детей», чтобы на деле доказать: цирк без границ реален.

– Что касается проведения фестиваля, то это давняя наша мечта и первое такого рода мероприятие в истории нашей страны. Надеемся, что в следующем году нам вновь удастся провести его здесь, в Сочи. … Мы видим, как особенные дети на цирковом манеже наслаждаются исполнением номеров, как они растут профессионально и личностно, – отметила Бушкова.