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НовостиВ мире23 мая 2023 13:33

Министр энергетики Катара аль-Кааби: Европа спаслась от энергокризиса лишь благодаря теплой зиме

Если экономика к 2024 году не стабилизируется, у Европы могут быть большие проблемы
Сергей ЧИКОВ
Европа не замерзла зимой 2022 года только благодаря теплой зиме

Европа не замерзла зимой 2022 года только благодаря теплой зиме

Фото: REUTERS

Издание Al-Arabiya со ссылкой на министра энергетики Катара Саада Шерида аль-Кааби сообщило, что Европа сумела избежать энергетического кризиса лишь благодаря теплой зиме 2022-2023 года.

“Если в 2024 году экономика не стабилизируется, а зима выдастся холодной, я думаю, что худшее еще впереди”, — заявил аль-Кааби на экономическом форуме в Катаре.

Политик подчеркнул, что главной причиной энергетического кризиса в Европе в прошлом году стала санкционная политика ЕС против России, которая также предусматривает постепенный отказ от российского топлива.

При этом, как недавно выяснили у главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла известные российские пранкеры Вован и Лексус, санкции против России не только практически не сработали, но и привели США к росту инфляции, стоимости продуктов питания и энергоносителей, а также нарушили некоторые логистические цепочки.

Также недавно представитель польской энергетической компании Orlen Даниель Обайтек сообщил, что убытки концерна из-за запрета российской нефти составляют примерно 27 миллионов долларов в день, при этом компания все равно не может полностью отказаться от российских ресурсов.