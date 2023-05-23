Европа не замерзла зимой 2022 года только благодаря теплой зиме Фото: REUTERS

Издание Al-Arabiya со ссылкой на министра энергетики Катара Саада Шерида аль-Кааби сообщило, что Европа сумела избежать энергетического кризиса лишь благодаря теплой зиме 2022-2023 года.

“Если в 2024 году экономика не стабилизируется, а зима выдастся холодной, я думаю, что худшее еще впереди”, — заявил аль-Кааби на экономическом форуме в Катаре.

Политик подчеркнул, что главной причиной энергетического кризиса в Европе в прошлом году стала санкционная политика ЕС против России, которая также предусматривает постепенный отказ от российского топлива.

При этом, как недавно выяснили у главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла известные российские пранкеры Вован и Лексус, санкции против России не только практически не сработали, но и привели США к росту инфляции, стоимости продуктов питания и энергоносителей, а также нарушили некоторые логистические цепочки.

Также недавно представитель польской энергетической компании Orlen Даниель Обайтек сообщил, что убытки концерна из-за запрета российской нефти составляют примерно 27 миллионов долларов в день, при этом компания все равно не может полностью отказаться от российских ресурсов.