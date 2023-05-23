Минобрнауки призвало вузы снизить стоимость обучения для участников спецоперации Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минобрнауки России рекомендовало университетам снизить стоимость обучения для студентов, которые принимали участие в специальной военной операции, а также их детей. Кроме того, ведомство предложило предоставить таким студентам материальную помощь.

«Также вузам рекомендовано оказывать следующие виды поддержки для студентов со статусом участника спецоперации и детям-студентам участников СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, в Государственную думу РФ был внесен проект закона, согласно которому молодые участники специальной военной операции на Украине смогут поступать в российские вузы без вступительных экзаменов. Позже министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что на будущий учебный год в российских вузах предусмотрено 626 тысяч бюджетных мест, чего хватит на всех с учетом льгот при поступлении для детей участников спецоперации.