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НовостиОбщество23 мая 2023 13:54

Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Новый проект по трудоустройству обеспечит работой летом почти половину подростков региона

В регионе стартовала компания #ТрудовойДесант
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе стартовал новый проект, который поможет старшеклассникам найти работу на лето. Глава региона Сергей Цивилев поручил обеспечить рабочими местами на время каникул не менее 40% школьников в возрасте 14-17 лет. Это около 48 тысяч человек, втрое больше, чем в 2022 году.

Для этого областное министерство труда и занятости населения разработало и запустило кампанию #ТрудовойДесант. «Новый проект поможет найти работу летом почти половине кузбасских подростков. Как показал опыт прошлых лет, они хотят трудиться во время каникул, - рассказал Сергей Цивилев. - В 2022 году работу нашли более 17 тысяч юношей и девушек, в этом году мы можем предложить еще больше вакансий. Это весомое финансовое подспорье, особенно для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Также приоритет при трудоустройстве получают «трудные» подростки и дети-сироты».

Рабочими местами старшеклассников обеспечат образовательные учреждения, предприятия ЖКХ, спортивные и культурные организации, а также учреждения здравоохранения и соцзащиты.