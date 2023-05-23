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НовостиПолитика23 мая 2023 14:04

Песков назвал актуальными слова Путина о необходимости "мочить" террористов даже "в сортире"

Песков подчеркнул, что антитеррористическая деятельность должна проявляться не в ужесточении риторики, а в конкретных действиях
Сергей ЧИКОВ
Песков заявил, что антитеррористическая деятельность должна проявляться не в ужесточении риторики, а в конкретных действиях

Песков заявил, что антитеррористическая деятельность должна проявляться не в ужесточении риторики, а в конкретных действиях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Владимира Путина о том, что “мочить” террористов стоит везде где они попадутся, и даже “в сортире” не потеряли актуальность и по сей день. Эту фразу глава государства сказал много лет назад.

“Все сказанное тогда имеет актуальность и сейчас”, — заявил представитель Кремля агентству ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что антитеррористическая деятельность должна проявляться не в ужесточении риторики, а в конкретных действиях.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что власти Украины после провала ВСУ в Артемовске перешли к тактике террора мирного населения.

Склонность властей Украины к террористической деятельности ранее отмечала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя теракт в отношении российского писателя Захара Прилепина она заявила, что Соединенные Штаты создали из украинского режима еще одну террористическую ячейку.