ЕСПЧ обязал Румынию легализовать однополые браки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Румынию принять закон, который признает однополые браки.

С жалобой в ЕСПЧ в разное время между 2019 и 2020 годами обратилась 21 однополая пара из Румынии, которым было отказано в регистрации отношений. Как заявляли в ЗАГСе соответствующий запрос противоречит статье 271, в которой сказано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, а также параграфу 1 статьи 277, запрещающей однополые браки.

ЕСПЧ постановил, что румынские власти нарушили статью 8 о «Праве на уважение частной и семейной жизни» Европейской конвенции по правам человека. «Суд установил, что Румыния обязана обеспечить адекватное признание и защиту однополых отношений», - сказано в постановлении суда.

В заявлении отмечается, что все государства-члены ЕСПЧ «обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар».

Напомним, в ранее американский президент Джо Байден подписал закон о правовой защите однополых браков в США. Документ запрещает отказывать в их признании во всех штатах страны.