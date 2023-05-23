В Сочи прошел фестиваль «Обыкновенное чудо необыкновенных детей»

Фестиваль «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» прошел в Сочи. Фото: Юлия КЕКОВА

20 и 21 мая под куполом «Сочинского государственного цирка» прошел фестиваль «Обыкновенное чудо необыкновенных детей». В России это первое мероприятие инклюзивного циркового искусства.

Перед публикой выступили десятки детей с ограниченными возможностями здоровья. Все они долгое время упорно тренировались, осваивали новые трюки и горели желанием осуществить свою самую заветную мечту – выступить перед зрителями на арене цирка.

Перед началом фестиваля журналист KP.RU заглянул за кулисы и пообщался с некоторыми участниками мероприятия. Так, народный театр «Параллели» из Липецка привез в Сочи два номера – «Сакура» и «Дети Земли». Второй из них посвящён всем детям на планете. Выступление призывает к толерантности и служит напоминанием о том, что все люди равны, несмотря на особенности. По словам руководителей, в состав коллектива входят девочки в возрасте от 9 до 16 лет, некоторые из которых имеют проблемы со слухом. Однако, несмотря на недуг, это никак не мешает им выступать на сцене, четко попадая в ритм музыке, и восхищать зрителей своей пластикой и грациозностью.

Номер «Дети Земли» представил народный театр «Параллели». Фото: Юлия КЕКОВА

– У нас очень боевой настрой, мы рады здесь выступать, – признается одна из воспитанниц театра Василиса. – Нас очень сплотили репетиции, мы хорошо понимаем друг друга.

Другой коллектив – театр-цирк «Монгольфьери», приехал для участия в программе «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» из Санкт-Петербурга. Среди его воспитанников много ребят из детских домов и приютов. Дружной командой парни в образах хулиганов приготовили для зрителей акробатические номера «Батут» и «Скакалка». Прямо на арене цирка они делали сальто, выполняли колесо, строились «пирамидой» и ходили на руках.

– Сначала это был спектакль. Мы готовили его целый год, но позже адаптировали выступление для участия в фестивале. На переподготовку ушло около месяца, – рассказывает куратор «Монгольфьери».

Кроме командных выступлений, были и сольные номера. Так, гимнастический номер «Сердце океана» под музыку из фильма «Титаник» выполнила глухая девочка из цирковой студии «Колесо». Она ловко вставала на мостик, делала «ласточку», демонстрировала продольный шпагат.

Юные артисты были рады впервые выступить на арене цирка. Фото: Юлия КЕКОВА

Номера детей на фестивале впечатлили зрителей своим профессионализмом. Они получились настолько яркие, чувственные и волнующие, что после представления зал аплодировал конкурсантам стоя. Овации были нескончаемые, зрители пребывали в абсолютном восторге и благодарили юных артистов.

По словам директора «Сочинского государственного цирка» Натальи Шульги, для участия в проекте приехали 130 детей из разных регионов России и Белоруссии.

– Мы приятно удивлены, что все они захотели участвовать в нашем фестивале в Сочи. Этим мероприятием мы хотели показать не особенность детей, а то, насколько они великие, – признается Шульга.

Генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков также рассказал об уникальном для России фестивале. По его словам, представления детей завораживают и позволяют подопечным разных организаций проявить свои таланты.

– Дан старт великолепному фестивалю «Обыкновенное чудо необыкновенных детей». Ребята просто потрясающие, они безмерно талантливы и трудолюбивы. Раньше «Сочинский государственный цирк» был базой для подготовки взрослых артистов, но после ремонта здесь созданы условия для занятий с детьми, в том числе с особенными, – отметил Беляков.

При этом глава «Росгосцирка» обратил внимание на то, что цирк сейчас не испытывает «кадрового голода». Он объяснил это тем, что молодежь активно идет в эту сферу деятельности, а цирк с удовольствием принимает в свою большую команду новых ребят.