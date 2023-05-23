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НовостиПолитика23 мая 2023 14:21

Foreign Policy: НАТО превратит Украину в свою военную базу после окончания конфликта

Союзники Киева переведут экономику Украины на военные рельсы и будут зарабатывать на оружии после конфликта
Сергей ЧИКОВ
Союзники Киева превратят Украину в базу НАТО вне зависимости от итогов конфликта

Союзники Киева превратят Украину в базу НАТО вне зависимости от итогов конфликта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявил, что союзники Киева превратят подконтрольную киевскому режиму территорию Украины в базу НАТО независимо от итогов конфликта.

“Запад превратит Украину в ощетинившегося вооруженного до зубов дикобраза. <…> Это включает переход ее экономики на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации вооруженных сил до стандартов НАТО и содержание внушительной по размерам армии”, — написал эксперт в статье для издания Foreign Policy.

По мнению Гади, позиция Вашингтона и Брюсселя о долгосрочной поддержке Украины является признаком готовности союзников Зеленского следовать “стратегии дикобраза”. Также он подчеркнул, что западные предприятия ОПК намерены зарабатывать на Украине и после окончания кризиса.

Напомним, недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя приезд генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, заявил, что на данный момент в Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в НАТО, но отметил, что противодействие этому является одной из главных задач специальной военной операции. По его словам, вступление Украины в североатлантический альянс создало бы серьезную опасность для России.

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