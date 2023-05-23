Медведев призвал США возместить ущерб от подрыва «Северных потоков» и разрушения Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон должен компенсировать Москве ущерб от подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», а также разрушений Артемовска и Мариуполя, уточнив однако, что разбирательства, причастен ли Вашингтон к подрыву трубопровода, еще не завершены.

«Пусть возмещают. Хотя там еще можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс еще не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают. Хотя их аргументы выглядят довольно несерьезно», - заявил политик в интервью RT.

Напомним, как писал сайт KP.RU, зампред Совбеза РФ в своем интервью также заявил о конечной цели Вашингтона в рамках украинского конфликта. По его словам, такой целью Соединенных Штатов является разрушение России. Как отметил политик, сделать этого не удастся.

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