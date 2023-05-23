Представитель группы «Звери» заявил о хамском поведения отдыхающих в самарском баре: "Требовали внимания и неуважительно обращались" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер группы «Звери» Роман Билык оказался в центре скандала. Он повздорил с одним из посетителей в баре Самары и это тут же стало достоянием всей страны. Очевидцы сообщают: артист ругался матом, кидал стулья и вел себя неадекватно.

Сам Рома «зверь» пока хранит молчание, а вот представитель группы решил объяснить произошедшее. Отпираться не было смысла и в команде артиста рассказывают: в тот вечер он отдыхал в одном из баров Самары вместе с коллегами.

Посетители узнали звезду и стали настойчиво цепляться к артисту: просили фото, хотели оказаться за одним столом.

- В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео, - сказал представитель группы «360».

После вспышки агрессии, артист предпочел поскорее покинуть заведение. Он уехал на такси.

- Хотим напомнить, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты, когда он не готов фотографироваться, а хочет провести время со своими друзьями, - отметил собеседник телеканала.