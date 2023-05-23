Боррель сообщил, что Евросоюз предоставил Украине помощи на 65 миллиардов евро Фото: REUTERS

Страны Евросоюза предоставили Украине разнообразной помощи на 65 миллиардов евро, сообщил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, в этом году Украина получила от ЕС 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1 300 ракет на общую сумму в 800 миллионов евро. В планах у Евросоюза поставить Киеву еще миллион снарядов из запасов стран сообщества в течение ближайшего года.

Как отметил Боррель, большинство стран ЕС поддержали увеличение финансирования Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро. Дипломат сообщил, что половина из них пойдут на закупку оружия для Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз начал требовать от Украины компенсации за все то оружие, которое получили ВСУ с момента начала спецоперации. Согласно концепции помощи Киеву, у ЕС есть определённый лимит в один миллиард евро. Чтобы не пересекать эту планку, они просят у президента Украины Владимира Зеленского 650 миллионов евро.

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