Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые накануне атаковали Белгородскую область. Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые накануне атаковали Белгородскую область. Как сообщило Минобороны России, украинская ДРГ в области была заблокирована и разгромлена. СК, тем временем, возбудил уголовное дело о теракте после нападения украинской ДРГ на Белгородскую область

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что власти Украины после провала ВСУ в Артемовске перешли к тактике террора мирного населения. Комментируя ситуацию с появлением украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубокую обеспокоенность ситуацией и заявил, что это требует от России больших усилий.

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на проживающих там людей, отметив, что Москва при помощи проведения специальной военной операции намерена остановить «врага нашего народа». Также Путин поблагодарил за стойкость всех бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции.

Страны Евросоюза предоставили Украине разнообразной помощи на 65 миллиардов евро, сообщил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал зря потраченным временем многочисленные попытки Кремля договориться с Западом о гарантиях безопасности для России. Он также отметил, что конечной целью Вашингтона в рамках украинского конфликта является разрушение России. Медведев подчеркнул, что сделать этого не удастся.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон может вмешаться в конфликт на Украине для спасения киевского режима от уничтожения.

Минобрнауки России рекомендовало университетам снизить стоимость обучения для студентов, которые принимали участие в специальной военной операции, а также их детей. Кроме того, ведомство предложило предоставить таким студентам материальную помощь.

Государственная дума РФ приняла закон, который вводит специальные штрафы за несоблюдение норм обращения с животными, повлекшие вред жизни, а также здоровья граждан.

Во время школьной линейки в поселке Иловля Волгоградской области один из учеников 11 класса ударил одноклассницу ножом в шею. В сеть попало видео инцидента.

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