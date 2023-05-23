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НовостиПолитика23 мая 2023 15:03

Советник врио главы ДНР Антонов назвал деградацией Запада осквернение флага республики британскими репортерами

Этот факт показывает фактическое отсутствие понятия "международное право"
Сергей ЧИКОВ
Осквернение флага ДНР британскими репортерами показало деградацию западных ценностей Фото: сайт главы ДНР

Осквернение флага ДНР британскими репортерами показало деградацию западных ценностей Фото: сайт главы ДНР

Врио главы ДНР по гуманитарным вопросам Ростислав Антонов назвал свидетельством деградации западных ценностей осквернение флага республики британскими репортерами во время поездки в украинский госпиталь.

“Прежде всего это характеризует то, что сотрудники этих СМИ, журналисты, которые, скажем так, исполняли свой долг, четко занимают определенную сторону. Если о позиции украинских журналистов мы всё знаем, то от западных журналистов мы по привычке все ещё ждём какой-то объективности”, — отметил Антонов в интервью агентству РИА Новости.

По его словам, это демонстрирует не только деградацию основополагающих ценностей западной цивилизации, но и показывает фактическое отсутствие понятия “международное право”. Антонов считает, что в данный момент существует только право силы.

Глава МИД России Сергей Лавров уже отмечал, что в Британии готовы сознательно идти на нарушение всех норм международного гуманитарного права. По мнению политика, Великобритания “потеряла ориентиры в том, что касается своих действий и в том, что эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире”.

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