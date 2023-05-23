Осквернение флага ДНР британскими репортерами показало деградацию западных ценностей Фото: сайт главы ДНР

Врио главы ДНР по гуманитарным вопросам Ростислав Антонов назвал свидетельством деградации западных ценностей осквернение флага республики британскими репортерами во время поездки в украинский госпиталь.

“Прежде всего это характеризует то, что сотрудники этих СМИ, журналисты, которые, скажем так, исполняли свой долг, четко занимают определенную сторону. Если о позиции украинских журналистов мы всё знаем, то от западных журналистов мы по привычке все ещё ждём какой-то объективности”, — отметил Антонов в интервью агентству РИА Новости.

По его словам, это демонстрирует не только деградацию основополагающих ценностей западной цивилизации, но и показывает фактическое отсутствие понятия “международное право”. Антонов считает, что в данный момент существует только право силы.

Глава МИД России Сергей Лавров уже отмечал, что в Британии готовы сознательно идти на нарушение всех норм международного гуманитарного права. По мнению политика, Великобритания “потеряла ориентиры в том, что касается своих действий и в том, что эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире”.

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