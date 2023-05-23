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НовостиВ мире23 мая 2023 16:21

МИД ФРГ вызвал посла Турции из-за критики Анкарой немецкой судебной системы

В ведомстве заявили, что Берлин «решительно отвергает обвинения» Анкары
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД ФРГ вызвал посла Турции из-за критики Анкарой немецкой судебной системы

МИД ФРГ вызвал посла Турции из-за критики Анкарой немецкой судебной системы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел ФРГ вызвало турецкого посла в Берлине из-за критики со стороны Анкары немецкой судебной системы. Об этом сказано в опубликованном во вторник, 23 мая, заявлении внешнеполитического ведомства.

«Когда сегодня был вызван посол Турции, ему сообщили, что правительство ФРГ решительно отвергает обвинения, выдвинутые турецким правительством в отношении свободы слова и прессы, а также судебной системы в Германии», - сказано в заявлении министерства

На прошлой неделе, 17 мая, Министерство иностранных дел Турции вызвало немецкого посла в Анкаре Юргена Шульца из-за «задержания» во Франкфурте-на-Майне турецких журналистов. Как сообщал DPA, задержаний не производилось, однако были проведены обыски в квартирах подозреваемых и изъяты технические средства.

Берлин заявляет, что подозреваемые в конце прошлого года распространили данные о месте проживания ряда критиков турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Внешнеполитическое ведомство Турции назвало действие немецких властей «преднамеренными и совершенными без предварительного приглашения журналистов на дачу показаний».