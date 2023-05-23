Посольство России назвало заход авианосца США в Осло нелогичной и вредной демонстрацией силы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Норвегии заявило, что заход в Осло американского авианосца USS Gerald R. Ford выглядит как нелогичная и вредная демонстрация силы.

В российском диппредставительстве отметили, что на данный момент на севере нет каких-либо вопросов, требующих военного решения, а также «ни одной темы, которая требует внешнего вмешательства».

«При том, что в Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, подобные демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными», - сказано в комментарии российского посольства норвежскому информагентству НТБ.

Вооруженные силы Норвегии ранее заявили, что американский авианосец USS Gerald R. Ford прибудет в столицу страны в среду, 24 мая. В заявлении также говорилось о том, что прибытие авианосца США позволяет Осло развивать сотрудничество и отношения с «самым важным союзником», которым был назван Вашингтон.