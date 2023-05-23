Небензя заявил, что экспорт российских аммиачных удобрений мог бы обеспечить продовольствием 200 млн человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки аммиачных удобрений из России помогли бы обеспечить продовольствием около 200 миллионов человек. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации во вторник, 23 мая.

«Хотели бы обратить особое внимание на поставки аммиака, прописанные в стамбульских соглашениях. Это может обеспечить поставки 2,5 млн тонн сырья, достаточного для производства 7 млн тонн удобрений», - заявил постоянный представитель РФ при ООН.

Небензя отметил, что такие поставки начать одновременно с вывозом украинского продовольствия, «однако этого не происходит».

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что ООН пытается обеспечить выход российских судов, груженные удобрениями и аммиаком, из заблокированных портов. Как писал сайт KP.RU, в организации тогда заявили, что все стороны, вовлеченные в черноморскую инициативу, работают над тем, чтобы «обсуждать и принимать решения по передвижению судов и проведению инспекций».