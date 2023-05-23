Видео с места ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области опубликовало Минобороны РФ Фото: Кадр видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео с места ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области.

На представленных кадрах можно увидеть многочисленную уничтоженную военную технику украинских диверсантов. На некоторых машинах можно заметить надписи «За Бухмут» (историческое название Артемовска).

Напомним, сегодня, 23 мая, Министерство обороны РФ заявило об уничтожении группы украинских диверсантов в Белгородской области, заявив, что о ее блокировке и разгроме во время проведения контртеррористической операции, в ходе которой уничтожили более 70 террористов, а также пять пикапов и четыре боевые машины пехоты (БМП).

Кроме того, в российском военном ведомстве заявили, что после поражения в Артемовске украинские власти решили перейти к террористическим акциям в отношении мирных жителей.

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