Госдеп: США оставляют за Киевом право решения об ударах по территории России Фото: REUTERS

США оставляют за Киевом право принимать решения об ударах по территории России, об этом заявил представитель Госдепартамента США, комментируя атаку ДРГ в Белгородской области.

"США не поощряют удары Украины по территории России, но оставляют за Киевом право принимать решения", - сообщил чиновник.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые накануне атаковали Белгородскую область.

Отмечалось, что в ходе контртеррористической операции националистические формирования были заблокированы и разгромлены.

"Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", – говорится в заявлении ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель сел Козинка погиб в ходе атаки украинской ДРГ на регион.

Он уточнил, что также пострадала супруга погибшего. Она жива, но госпитализирована.

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