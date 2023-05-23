Уральские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Уральские артиллеристы из группировки «Юг» сорвали попытку ВСУ атаковать позиции на Донецком направлении, об этом сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих.

«ВСУ пытались занять участок в серой зоне на нашем направлении», - рассказал боец.

Он подчеркнул, что закрепившись там, они могли бы перейти в контратаку на наши позиции.

«Точной работой артиллерии удалось сорвать планы противника», - добавил военный.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что в течение девяти лет Донбасс отражает нападения на проживающих там людей.

Он отметил, что Москва при помощи проведения специальной военной операции намерена остановить «врага нашего народа». Также российский лидер поблагодарил за стойкость всех бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции.

Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые накануне атаковали Белгородскую область.

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