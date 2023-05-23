Российские силы ПВО отразили ракетные удары ВСУ в Харцызске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских ракет, нацеленных на город Харцызск в Донецкой Народной Республике. Известно о по меньшей мере трёх взрывах над населённым пунктом. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на мэра Харцызска Викторию Жукову.

«У нас отработала (система) ПВО», - заявила Жукова.

Ранее KP.RU сообщил о том, что уральские артиллеристы армии России сорвали планы ВСУ по наступлению на Донецком направлении. Большая группировка неонацистов пыталась занять удобные позиции, с которых им было бы выгодно перейти в атаку, но точный огонь артиллерии РФ не позволил им этого сделать.

23 мая 2023 года Минобороны России дало оценку действиям киевского режима, заявив о переходе к более частым и громким акциям устрашения и террора против мирного населения. Причиной этого в ведомстве назвали освобождение Артёмовска.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия отстоять Бахмут (подробнее)