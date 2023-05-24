Госдеп: Вашингтон пока не планирует передавать Киеву ракеты ATACMS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон пока что не собирается поставлять на Украину ракеты ATACMS, так как считает, что Киев и без того получает более чем достаточные объёмы вооружения от США и Евросоюза. Об этом заявил 23 мая 2023 года первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

«Когда речь идет о конкретных оружейных системах вроде ATACMS, это всегда рассматривается. Однако сейчас мы предоставляем украинцам то, что, по нашему мнению, им необходимо в настоящее время», - говорит Хоган.

Такой ответ американский чиновник дал во время выступления в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, когда его спросили про перспективы передачи Киеву аналогов британских ракет Storm Shadow, которые Лондон недавно передал на вооружение ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 20 мая 2023 года российские системы ПВО перехватили 12 ракет HIMARS и Storm Shadow.

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