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НовостиПолитика24 мая 2023 0:27

Депутат ЕП Бек: Германия и ЕС мешают расследованию подрыва «Северных потоков», чтобы не платить за их ремонт

Нежелание ремонтировать газопроводы обусловлено в том числе и обязательствами Евросоюза перед США
Сергей КУДРИН
Депутат ЕП Бек: Германия и ЕС мешают расследованию подрыва «Северных потоков», чтобы не платить за их ремонт

Депутат ЕП Бек: Германия и ЕС мешают расследованию подрыва «Северных потоков», чтобы не платить за их ремонт

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия и Евросоюз активно мешают расследованию подрыва российских газопроводов «Северный поток» 1 и 2, так как не хотят платить за их ремонт. Такое мнение высказал «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

«Власти Германии и ЕС в целом не допустят проведения расследования касательно диверсий, поскольку они не намерены ремонтировать трубопроводы», - уверен европейский политик.

Бек также указал и на то, что большинство стран Евросоюза обладают крайне низкой автономией на международной арене, и больше всего в этом вопросе страдает как раз Германия, имеющая крайне серьёзные обязательства перед США. Это выливается в ситуацию, когда ФРГ не может действовать самостоятельно, в силу ограничений со стороны Вашингтона, НАТО, Евросоюза и внутриполитических процессов.

Напомним, 26 сентября 2022 года на двух нитках российских газопроводов Nord Stream 1 и 2 были организованы подрывы. Известный американский расследователь Сеймур Херш провёл большое исследование, указав на причастность США к этой диверсии.