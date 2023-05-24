Что произошло в ночь на 24 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью 24 мая стало известно о том, что российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» успешно уничтожил несколько самолётов и беспилотников ВСУ, находясь при этом в полностью автономном режиме. Операторы не вмешивались в работу искусственного интеллекта, который сам отслеживал и поражал противника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил о преждевременности подобных разговоров. Пока что предпосылок для завершения спецоперации нет, она продолжается.

Совфед России предложил ввести специальное налогообложение на деятельность в интернете, прежде всего имея в виду блогеров. Для реализации проекта будет необходимо внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

В Пентагоне оценили взаимодействие российского истребителя Су-27 с американскими бомбардировщиками B-1B над Балтикой, назвав его профессиональным и безопасным.

На другом конце земного шара Бразилия поддержала антиамериканские настроения, предложив странам БРИКС отказаться от доллара из-за санкционной политики США.

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