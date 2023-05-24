Российские войска сорвали три атаки ВСУ в районе Авдеевки, Марьинки и Александро-Калиново Фото: Александр КОЦ

Российские войска успешно сорвали три атаки Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, Марьинки и Александро-Калиново. Также на Лисичанском направлении были нанесены удары по опорным пунктам украинских подразделений. Об этом сообщили в Минобороне России.

Артиллерийские подразделения «Южной» группировки войск смогли уничтожить несколько единиц тяжелой военной техники противника, а также за сутки российская авиация совершила два самолетовылета.

Также удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Звановка Донецкой Народной Республики.

В ведомстве отметили, что потерь позиций не допущено, а противник понес значительные потери в живой силе и различной бронетехнике.

Ранее KP.RU рассказывал, что ВС РФ уничтожили более 70 украинских диверсантов в Белгородской области. Удары по группировкам наносили при помощи артиллерии и авиации.

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