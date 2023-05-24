Марочко: ВСУ наращивают силы для удара по флангам российской армии в Артёмовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСУ стягивает дополнительные силы и технику под Часов Яр с целью ударить по флангам российской армии в Артемовске. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Часов Яр замечено прибытие новых подразделений и вооруженных формирований Украины. Помимо этого, наращивается вооружение и бронетехника. Исходя из этого, можно предположить, что украинское командование планирует ударить по флангам наших подразделений, находящихся в Артемовске", - заявил Марочко, ссылаясь на данные разведки РФ.

Кроме того, Марочко говорил о том, что каждый день украинские военные пытаются прорвать оборону российских сил под Артемовском и Соледаром, передает ТАСС.

Напомним, 20 мая было завершено освобождение города Артемовска в результате наступательных действий штурмовых отрядов. Эвакуированная жительница Артемовска рассказала, что в городе солдаты ВСУ конфликтовали между собой и устраивали перестрелки. Эти конфликты они даже не пытались как-то скрывать.

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