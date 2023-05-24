Путин заявил, что Россия будет укреплять сотрудничество со странами Африки, Азии и Латинской Америки Фото: REUTERS

Россия будет постепенно укреплять свое сотрудничество со странами Африки, Азии и всей Латинской Америки. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед участниками XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Помимо этого он отметил, что Россия готова к тесному взаимодействию с теми, кто действительно заинтересован в противостоянии общим вызовам для всего человечества.

Президент подчеркнул, что уверен в формировании нового более справедливого мира, которого удастся добиться вместе с союзниками, а нынешняя дискриминационная модель развития необратимо уйдет.

Ранее Владимир Путин заявил, что несмотря на сложные времена для России наблюдается консолидация общества. По его словам люди объединяются в идее укрепления традиционных ценностей, духовности и экономического развития страны.