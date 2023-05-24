В Амурской области лишат господдержки сельхозпроизводителей, нарушающих запрет на работу мигрантов

Благодаря запрету на работу иностранцев амурские сельхозпредприятия стали активнее привлекать на работу местных жителей и студентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области введут жесткие меры против сельхозпредприятий, нарушающих запрет на использование иностранной рабочей силы. У таких хозяйств будут изымать земли и лишать господдержки. В ходе совещания правительства региона глава Приамурья Василий Орлов подчеркнул: ограничение трудоустройства мигрантов – это вопрос продовольственной безопасности страны.

В Приамурье по решению губернатора Василия Орлова действует запрет на использование зарубежной рабочей силы в сельском хозяйстве. Благодаря этим ограничениям амурские аграрии стали активнее привлекать на работу местных жителей и студентов, а также вкладываться в благоустройство сел и деревень. С начала 2023 года факты незаконного трудоустройства иностранцев выявили в восьми районах региона, такие случаи участились.

«Привлечение иностранных граждан к сельхозработам недопустимо. Работу в регионе провели большую, и результаты необходимо сохранить. Это вопрос продовольственной безопасности страны. Межведомственные рабочие группы в муниципалитетах создать в течение недели. Эту тему будем держать на жестком контроле. Хозяйства, которые рискнут нарушить закон, будем привлекать к максимальной ответственности, вплоть до изымания земель, находящихся в аренде, и лишения господдержки», - отметил Василий Орлов.

В этом году нарушения зафиксированы на предприятиях Архаринского, Благовещенского, Белогорского, Бурейского и Ромненского округов, а также в Михайловском и Октябрьском районах. По словам министра сельского хозяйства области Олега Туркова, амурские аграрии могут отлично справляться и без привлечения иностранных рабочих. Во время пандемии, когда границы были закрыты, местные производители добились высоких показателей во многих сферах. В 2022 году Амурская область собрала рекордный урожай: 1,6 миллиона тонн сои и 447 тысяч тонн зерновых. В этом году сельхозпроизводители региона собираются улучшить свой результат.

«Во время пандемии ни один гектар не был брошен. Считаю, что мы можем обходиться без иностранных рабочих в сельском хозяйстве», - заключил Олег Турков.

Губернатор Приамурья поручил главам муниципалитетов создать рабочие группы для оперативного выявления нарушений. В них должны войти представители правоохранительных органов и исполнительной власти.