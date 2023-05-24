Аксенов заявил, что имущество украинских олигархов в Крыму будет национализировано Фото: Евгения ГУСЕВА

Имущество украинских олигархов в Крыму будет национализировано на сегодняшней парламентской сессии. В это число попадет и квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— В российском Крыму враги России зарабатывать не будут. Без вариантов, — заявил Аксенов.

Также он поблагодарил главу парламента Крыма Владимира Константинова лично и всех депутатов, которые провели большую работу связанную с национализацией имущества украинских олигархов.

Он подчеркнул, что в этот раз на сессию пойдут крупные винодельческие предприятия и банковские структуры.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае конфискации российских активов за границей. В документе предполагается введение внешнего управления долями зарубежных акционеров.

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