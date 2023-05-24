Глеб Никитин представил инвестиционный потенциал региона на Российско-Китайском бизнес-форуме

Фото: пресс-служба Минэкономразвития РФ

Среди четырех губернаторов, которые сопровождали премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае, именно нижегородскому губернатору Глебу Никитину было доверено выступить на пленарной сессии. При этом Никитин выступал в Китае не только в роли представителя Нижегородской области, но и от имени всех регионов России. В своем выступлении он не только презентовал инвестиционный потенциал региона, но и озвучил ряд важных предложений к китайским партнерам, в частности, обратился с просьбой снять ограничения по перемещению российских автоперевозчиков по территории Китая

Глеб Никитин подчеркнул, что в Нижегородской области идет ускоренное развитие производственного потенциала. В результате эффективного взаимодействия с федеральными властями в регионе создан комфортный инвестиционный климат, что способствовало превращению области в один из ключевых промышленно-инновационных центров страны.

Фото: пресс-служба Минэкономразвития РФ

«Это позволило Нижегородской области подняться на рекордные 65 позиций в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, сегодня мы – уже в пятерке лидеров. За этим стремительным скачком стоят реальные инструменты, которые формируют новые возможности для инвесторов», - пояснил Глеб Никитин.

Для потенциальных инвесторов на базе технологии CIM разработали фактически цифрового двойника Нижнего Новгорода. Это дало возможности компаниям, которые планируют организовать в регионе производство, получать исчерпывающую информацию об условиях финансирования капиталоемких проектов.

«Применение опыта ведущих городов мира по использованию таких цифровых технологий для нас – приоритет. Только с помощью цифровизации возможно грамотное и сбалансированное развитие крупного населенного пункта и новых амбициозных девелоперских проектов, к совместному созданию которых мы приглашаем инвесторов Китайской Народной Республики», - добавил Глеб Никитин.

Нижегородский губернатор рассматривает автомобилестроение как приоритетную сферу для технологического сотрудничества.

«Наш кластер насчитывает более 800 предприятий, специализирующихся на производстве автомобилей и автокомпонентов, материалов и услуг. Рассматривается возможность локализации производства китайских легковых автомобилей в нашем регионе. Переговоры между нашими и китайскими производителями уже ведутся с полной поддержкой со стороны правительства региона», - рассказал Глеб Никитин о перспективах взаимодействия.

Еще одним многообещающим направлением для сотрудничества, по мнению Глеба Никитина, является микроэлектроника. Россия в сложившихся макроэкономических условиях нуждается в ускоренном развитии этой критически важной для безопасности страны сферы.

Фото: пресс-служба Минэкономразвития РФ

«Мы предлагаем рассмотреть возможность открытия российских представительств китайских производителей по целому ряду востребованных направлений – таких, как производство электронной компонентной базы, изделий для электроники и оборудования», - обратился к потенциальным партнерам губернатор.

Глеб Никитин выразил уверенность и в успешном взаимном технологическом обогащении. В России и в Нижегородской области, в частности, накоплены значительные научно-технологические и производственные возможности.

«Для прорывного развития этой сферы мы готовы выступить с инициативой создания совместного индустриального парка на территории нашего региона. Уже готовимся принять на нижегородской земле ряд совместных с китайскими партнерами проектов по производству компьютерной техники, сетевого оборудования и мобильных телефонов», - отметил глава области.

Губернатор также рассказал о строящемся в Нижнем Новгороде межвузовском ИТ-кампусе

«Это один из самых амбициозных проектов России в области подготовки технологических кадров. Мы приглашаем ведущие компании Китайской Народной Республики принять участие в совместном процессе формирования кадров будущего», - подчеркнул Глеб Никитин.

НАША СПРАВКА

Российско-Китайский бизнес-форум прошел сегодня в Шанхае. Делегацию нашей страны возглавил председатель Правительства России Михаил Мишустин. В мероприятии приняли участие более 1,2 тысячи представителей деловых кругов России и Китая.