Путин заявил о нестабильной обстановке в мире и появлении новых очагов напряженности Фото: REUTERS

Ситуация на мировой арене становится все менее стабильной, появляются новые очаги напряженности, заявил президент России Владимир Путин на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Современная международная обстановка все более нестабильна, в разных регионах появляются новые очаги напряженности и накапливается негативный груз конфликтов", - заявил Путин.

По его словам, такое явление можно связать с желанием отдельных государств сохранить свое доминирование и навязать свои правила. Это сопровождается вмешательством во внутренние дела некоторых стран, наращиванием военного потенциала и многим другим. Путин добавил, Россия убеждена, что такому курсу есть реальная альтернатива. Речь идет об укреплении стабильности в мире и последовательном выстраивании системы единой неделимой безопасности.

"Здесь необходима координация усилий всех государств, работа, выстроенная на принципах доверия, партнерства и взаимного уважения. Такие подходы заложены в новой концепции внешней российской политики", - заключил российский лидер.

Кроме того , президент заявил о том, что Россия будет постепенно укреплять свое сотрудничество со странами Африки, Азии и всей Латинской Америки.

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