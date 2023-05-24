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НовостиОбщество24 мая 2023 8:50

Личности некоторых уничтоженных украинских диверсантов под Белгородом установят через ДНК

Сроки проведения судмедэкспертиз будут зависеть от того, насколько повреждены их тела
Роман ПОЛОСИКОВ
Личности некоторых уничтоженных украинских диверсантов под Белгородом установят через ДНК

Личности некоторых уничтоженных украинских диверсантов под Белгородом установят через ДНК

Фото: pixabay.com

Личности украинских боевиков, которые были уничтожены в Белгородской области, будут устанавливаться при помощи ДНК-экспертизы, поскольку их тела сильно обгорели. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что сроки проведения судебно-медицинской экспертизы будут зависеть от того, насколько обгорели тела украинских диверсантов и ряда других факторов. Эта работа может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Напомним, что ранее стало известно о вторжении диверсионно-разведывательной группы украинских бойцов на территорию Белгородской области. Российские войска совместно с погранслужбой незамедлительно начали принимать необходимые меры для их устранения.

Позже Вооруженные силы РФ уничтожили свыше 70 боевиков киевского режима, которые атаковали Белгородскую область. Это удалось сделать при помощи артиллерии и авиации, а вместе с ними уничтожили и несколько единиц бронетехники.

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