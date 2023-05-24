Личности некоторых уничтоженных украинских диверсантов под Белгородом установят через ДНК Фото: pixabay.com

Личности украинских боевиков, которые были уничтожены в Белгородской области, будут устанавливаться при помощи ДНК-экспертизы, поскольку их тела сильно обгорели. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что сроки проведения судебно-медицинской экспертизы будут зависеть от того, насколько обгорели тела украинских диверсантов и ряда других факторов. Эта работа может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Напомним, что ранее стало известно о вторжении диверсионно-разведывательной группы украинских бойцов на территорию Белгородской области. Российские войска совместно с погранслужбой незамедлительно начали принимать необходимые меры для их устранения.

Позже Вооруженные силы РФ уничтожили свыше 70 боевиков киевского режима, которые атаковали Белгородскую область. Это удалось сделать при помощи артиллерии и авиации, а вместе с ними уничтожили и несколько единиц бронетехники.

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