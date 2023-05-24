ПСБ запустил кредитные карты в Донецкой и Луганской Народных Республиках

По кредитной карте «100+» действует беспроцентный период до 101 дня, минимальный лимит по карте составляет 10 тысяч рублей. Выпуск и обслуживание кредитной карты осуществляется бесплатно.

Также с карты можно без комиссии снимать наличные в банкоматах ПСБ и банкоматах банков-партнеров на территории РФ - единовременно от 3 тысяч рублей, а суммарно в месяц - до 30 тысяч рублей.

Подать заявку и получить карту можно в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Сейчас в этих регионах работает почти 380 отделений ПСБ.

ПСБ первым из российских системно значимых банков предоставил комплексное банковское обслуживание в новых российских регионах, выстроив платежную инфраструктуру и реализуя все социально значимые сервисы и услуги для населения и бизнеса. В ноябре прошлого года ПСБ предоставил жителям Донецкой и Луганской Народных Республик потребительское кредитование. Запуск кредитных карт дополнил линейку доступных финансовых продуктов и сервисов, предоставляемых банком в новых регионах, способствуя дальнейшему развитию современной финансовой инфраструктуры и повышению качества жизни населения.