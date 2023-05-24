Глава СКР Нарышкин призвал США и Британию "убираться к старому приятелю – дьяволу" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал США и Британию оставить в покое Иран и заняться решением внутренних вопросов, а лучше – убраться к дьяволу.

“Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А еще лучше убираться к их старому приятелю – к дьяволу”, — заявил Нарышкин на международной встрече по безопасности.

Также он отметил, что Вашингтон и Лондон крайне болезненно восприняли укрепление сотрудничества между Саудовской Аравией и Ираном в марте. По его словам, укрепление единства “Ближнего востока” в США видят признаком провала своих многолетних усилий в этом регионе.

Напомним, недавно официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал Вашингтон уважать интересы стран Ближнего Востока и прекратить попытки расколоть его подрывом диалога и дипломатических процессов в регионе.

Обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive заявлял, что из-за ужасного руководства Джо Байдена, Америка потеряет Ближний Восток и станет свидетелем того, как он перейдет под контроль Китая и России.

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