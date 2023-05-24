NYT: в Киеве признали, что помогали диверсантам в атаке на Белгородскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание New York Times, ссылаясь на украинского чиновника, заявило, что украинские власти не принимали непосредственного участия в диверсии в Белгородской области 22 мая, но спонсировали эту группу диверсантов.

“Высокопоставленный украинский чиновник <...> сказал, что ВСУ в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины в том районе на случай российской контратаки”, — отмечается в статье.

Также источник издания заявил, что ни один солдат украинской армии не заходил на территорию России. При этом он признал, что группа диверсантов в ходе вылазки понесла потери.

Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, комментируя попытку диверсии украинских диверсантов 22 мая, заявил, что власти Украины после провала ВСУ в Артемовске перешли к тактике террора мирного населения.

Склонность властей Украины к террористической деятельности ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя теракт в отношении российского писателя Захара Прилепина она заявила, что Соединенные Штаты создали из украинского режима еще одну террористическую ячейку.