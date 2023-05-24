Exxpress: массовое производство танков Т-90 в России стало серьезной проблемой для Запада

Массовое производство танков Т-90М назвали "главной проблемой Запада" Фото: Минобороны РФ

Австрийское издание Exxpress назвало главной проблемой Запада активное производство в России современных танков Т-90М и качественную модернизацию более старых боевых машин.

“Кроме того, Россия приступила к оснащению своей техники термическим камуфляжем, из-за чего боевые машины трудно увидеть с большого расстояния. <…> Таким образом, даже старые Т-55 и Т-62, к которым на Западе не относятся серьезно, могут стать угрозой на поле боя”, — отметили авторы статьи.

По их словам, даже советские танки, прошедшие модернизацию, обладают более крепкой броней и более грозными пушками, чем поставляемая на Украину техника НАТО. Авторы издания считают, что Запад “сурово просчитался” в надежде сломать ОПК России санкциями.

Напомним, недавно подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы президента Владимира Зеленского.

Военный считает, что у ВСУ просто не существует фундаментальных основ, необходимых для формирования такой большой боевой мощи и вытеснения противника, который окопался и оснащен так хорошо, как Россия сейчас.

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