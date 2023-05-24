Парламент РФ рассмотрит денонсацию договора с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Парламент РФ рассмотрит денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В парламенте РФ рассмотрят денонсацию договора с Украиной от 2003 года о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом говорится в распоряжении российского президента Владимира Путина, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

Согласно распоряжению, замминистра Михаил Галузин назначен официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами российского Федерального собрания денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Договор был подписан в городе Керчь 24 декабря 2003 года", - следует из документа.

Также в мае 2023 года президент России Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Данный документ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО.