Песков: пограничники и военные выполняют свою работу в Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию в Белгородской области в связи с новыми атаками украинских беспилотников.

По словам Пескова, в Белгородской области военные и пограничники контролируют происходящее и выполняют свою работу.

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области оказалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Городской округ подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии, из-за чего до пяти мирных жителей получили различные ранения и травмы, а также было повреждено несколько жилых домов и детский сад. После этого в Белгородской области действовал режим КТО. Его отменили на следующие сутки, 23 мая, в связи с ликвидацией угрозы безопасности.

Кроме того, 24 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о многочисленных атаках украинских беспилотников ночью в среду. По его словам, средства ПВО справились с большей частью БПЛА.