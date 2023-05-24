Песков: Кремль негативно воспринял заявление секретаря СНБО Украины с угрозами для областей РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле негативно восприняли заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова с угрозами на повторение диверсионных атак на территории Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что сейчас военные и погранслужба продолжают выполнять свою работу, чтобы не допустить проникновения украинских диверсионных групп на территорию России.

Напомним, что украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области 22 мая 2023 года, после чего военные и погранслужба начали вести необходимые действия по ее устранению. Уже на следующий день стало известно, что при помощи артиллерии и авиации российским войскам удалось уничтожить более 70 украинских боевиков, причастных к диверсии.

Помимо них, были уничтожены и несколько единиц бронетехники, а устанавливать личности диверсантов будут при помощи экспертиз ДНК.