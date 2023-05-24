Госсовет Крыма национализировал квартиру Владимира Зеленского в Ялте

Рябков заявил, что новые санкции США не могут повлиять на контакты с Вашингтоном Фото: REUTERS

Государственный Совет Республики Крым принял решение национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в Ялте. Кроме нее список недвижимости иностранных граждан, которая подлежит национализации, пополнили еще 57 объектов. Об этом рассказывает ТАСС.

— Для него это не особо заметная потеря, — прокомментировал это председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Помимо этого под национализацию попало крупное винодельческое производство, которое принадлежало одному из богатейших людей Украины, а также ряд других ценных активов украинских олигархов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил председателя парламента и всех депутатов, которые провели много работы, связанной с национализацией имущества иностранных граждан. Также он подчеркнул, что враги России не должны зарабатывать деньги в регионе.