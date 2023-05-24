Шойгу пообещал оперативный и жесткий ответ на террористические действия ВСУ Фото: Тимур ХАНОВ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал атаку украинскими беспилотниками в Белгородской области.

"На террористические действия украинских военных, подобные атаке в Белгородской области, российские войска и в дальнейшем будут реагировать оперативно и предельно жестко", - заявил Шойгу.

Ситуацию также прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Белгородской области военные и пограничники контролируют ситуацию, выполняют свою работу.

Помимо того, что на территорию Белгородской области 22 мая зашли украинские диверсанты, после чего в регионе сутки действовал режим КТО, 24 мая стало известно о многочисленных атаках украинских беспилотников ночью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. При этом, несмотря на хорошую работу систем ПВО, не удалось избежать повреждений зданий в Белгороде, Борисовском районе, Белгородском районе.