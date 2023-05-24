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НовостиПолитика24 мая 2023 10:39

Шойгу пообещал оперативный и жесткий ответ на террористические действия ВСУ

По его словам, российские военные и дальше будут реагировать оперативно и жестко на подобные действия с украинской стороны
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Шойгу пообещал оперативный и жесткий ответ на террористические действия ВСУ

Шойгу пообещал оперативный и жесткий ответ на террористические действия ВСУ

Фото: Тимур ХАНОВ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал атаку украинскими беспилотниками в Белгородской области.

"На террористические действия украинских военных, подобные атаке в Белгородской области, российские войска и в дальнейшем будут реагировать оперативно и предельно жестко", - заявил Шойгу.

Ситуацию также прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Белгородской области военные и пограничники контролируют ситуацию, выполняют свою работу.

Помимо того, что на территорию Белгородской области 22 мая зашли украинские диверсанты, после чего в регионе сутки действовал режим КТО, 24 мая стало известно о многочисленных атаках украинских беспилотников ночью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. При этом, несмотря на хорошую работу систем ПВО, не удалось избежать повреждений зданий в Белгороде, Борисовском районе, Белгородском районе.