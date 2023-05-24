Рябков заявил, что новые санкции США не могут повлиять на контакты с Вашингтоном Фото: EPA/MAXIM SHEMETOV/POOL/ТАСС

Новые санкции Соединенных Штатов не смогут повлиять на контакты с Вашингтоном и нужная информация сможет дойти до адресата в любой момент. Подобное заявление сделал замминистра Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Я не думаю, что это воспрепятствует тем или иным контактам. Американцы могут отказываться от контактов в силу каких-то внутренних решений, для нас это вообще не проблема. То, что нам нужно до них донести, мы можем донести в любой момент по тем каналам, которые функционируют, — заявил Рябков.

Он также подчеркнул, что США периодические вводят санкции против различных ведомственных организаций, но это не добавляет ничего нового в и так вполне понятную картину антироссийского курса, который избрал Запад.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что из-за ущерба от санкций от Америки отвернутся все развивающиеся экономики мира. Также, по его словам, новый пакет санкций — повторение «уже неоднократно пройденного».