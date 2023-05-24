В Броварском районе Киевской области начались усиленные проверки на блокпостах Фото: REUTERS

На всей территории Броварского района Киевской области начались усиленные проверки на блокпостах. Об этом сообщила в одной из социальных сетей местная районная администрация.

При этом отмечается, что усиленные фильтрационные мероприятия будут действовать 24 и 25 мая 2023 года. Проверять будут не только граждан, но и все транспортные средства.

С чем связано введение подобных мер не уточняется.

Ранее Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Москва будет оперативно и предельно жестко реагировать на любые попытки Киева по осуществлению терактов на территории России.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно воспринял слова секретаря СНБО Украины с угрозами российским территориям и добавил, что военные и пограничники продолжают выполнять свою работу по недопущению вторжений диверсантов.