Путин установил выплаты семьям погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС в пять миллионов рублей Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям сотрудников МЧС, погибших или получивших ранения в зоне военной спецоперации на Украине.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС, военнослужащих спасательных воинских формирований и сотрудников федеральной противопожарной службы полагаются выплаты в размере пяти миллионов рублей.

В случае ранения вышеуказанных категорий лиц им будут перечислены единовременные выплаты в размере трех миллионов рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин поддержал предложения установить одинаковое денежное довольствие и меры поддержки для всех участников спецоперации на Украине. Сейчас мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился – в тылу или на передовой. А контрактник – только на передовой.