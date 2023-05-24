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НовостиПолитика24 мая 2023 12:19

Путин установил выплаты семьям погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС в пять миллионов рублей

В случае ранения сотрудникам МЧС будет выплачено по три миллиона рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин установил выплаты семьям погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС в пять миллионов рублей Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Путин установил выплаты семьям погибших в зоне спецоперации сотрудников МЧС в пять миллионов рублей Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям сотрудников МЧС, погибших или получивших ранения в зоне военной спецоперации на Украине.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС, военнослужащих спасательных воинских формирований и сотрудников федеральной противопожарной службы полагаются выплаты в размере пяти миллионов рублей.

В случае ранения вышеуказанных категорий лиц им будут перечислены единовременные выплаты в размере трех миллионов рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин поддержал предложения установить одинаковое денежное довольствие и меры поддержки для всех участников спецоперации на Украине. Сейчас мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился – в тылу или на передовой. А контрактник – только на передовой.